Wegen rechter Szene: Sporthändler öffnet doch nicht im Lockdown

Der Rosenheimer Sporthändler Udo Siebzehnrübl öffnet seine Geschäfte nun doch nicht am kommenden Montag. Er trete von der Ankündigung, bei einem verlängerten Lockdown seine Läden zu öffnen, wieder zurück, sagte Siebzehnrübl dem Bayerischen Rundfunk.

Siebzehnrübl: "Rechte Szene auf mich aufmerksam geworden"

Seine Begründung: Die rechte Szene sei auf ihn aufmerksam geworden, die seine Aktion offenbar für ihre Zwecke ausnutzen wolle. "In dieses Fahrwasser soll Intersport nicht gezogen werden, da ist eine Grenze für mich erreicht", so Siebzehnrübl.

Er sei kein Querdenker und wolle auch in keine rechte Ecke gestellt werden. Er kämpfe vielmehr für die Rechte der Einzelhändler, sei ein Demokrat und Befürworter einer offenen Diskussion, so der Sporthändler.

Viel Resonanz nach Ankündigung des Sportartikelhändlers

Siebzehnrübl, der insgesamt fünf Intersport-Filialen in Oberbayern betreibt, wollte sich über die Lockdown-Vorgaben hinwegsetzen und seine Filialen am 11. Januar auf alle Fälle öffnen. Seine Ankündigung sorgte für Aufsehen und ein großes Medienecho.

In den sozialen Netzwerken gibt es immer mehr Gruppen, die sich unter dem Hashtag #wirmachenauf dafür aussprachen, am 11. Januar aufzusperren, egal, wie die rechtliche Lage bis dahin sein würde. Die Initiatoren der Aktion bezeichnen sich selbst als unpolitisch. Allen voran ein - laut eigener Aussage - ein Besitzer eines Kosmetikstudios, der bisher alles umgesetzt habe, was erwartet wurde, jetzt aber am Ende seiner Existenz stehe und die Nase voll habe.

In der Zwischenzeit haben auch bekannte Querdenker für die Initiative geworben und die Aufrufe geteilt. Zugleich gibt es zur Aktion #wirmachenauf eine Gegenbewegung bei Twitter, nämlich #wirmacheneuchdicht.