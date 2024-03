Romantik im Supermarkt – Eine ungewöhnliche Hochzeit

An Frühstückscerealien und Toastbrot schreiten Maria und Thorsten vorbei durch das Spalier ihrer Hochzeitsgäste. Die Obst- und Gemüseabteilung eines Supermarktes in Nersingen ist in ein Meer aus weißen Blüten getaucht und festlich dekoriert. Hier wird das Paar getraut.

Dazwischen aber auch ganz normale Supermarktkunden, die an den Gästen vorbei schnell noch einen Sack Kartoffeln holen. Schließlich hat der Supermarkt trotz der Trauung ganz normal geöffnet. Von "macht nicht jeder" bis "mal was anderes" reichen die Reaktionen der Kunden.

Hochzeitspaket mit Deko und Traurednerin

Thorsten Münkel und Maria Bernhard hatten auf einer Hochzeitsmesse in Ulm an einer Verlosung teilgenommen und waren unter 30 Bewerberpaaren ausgelost worden. Die Hochzeit im Supermarkt – ein rundum sorglos Paket, mit festlicher Dekoration, einer Traurednerin, Musik und Hochzeitstorte. Und falls dann noch etwas fehlt: Im Supermarkt gibt es doch alles, was man in der Aufregung - auch als Gast - schon mal vergessen könnte: Glückwunschkarten, Geschenkpapier, Dosen, um sie den Eheleuten hinten ans Auto zu binden oder für den absoluten Notfall sogar Ringe.