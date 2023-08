Adelshochzeit in Sünching: Gräfin Schaesberg heiratet Habsburger

Rund 500 Gäste mit namhaften Stammbäumen und Vorfahren wie Kaiserin Sisi und Kaiser Franz Joseph werden am Samstagvormittag in Sünching erwartet. In der Pfarrkirche und im Schloss Sünching feiern Sophie Gräfin Schaesberg und Joseph Albrecht von Habsburg-Lothringen eine echte "Adelshochzeit" - auch wenn es den Adel in Deutschland offiziell nicht mehr gibt. Baron Johann Carl von Hoenning O'Caroll, bestätigte dem BR-Studio Oberpfalz die festliche Veranstaltung.

Mettener Abt liest Hochzeits-Messe

Die Messe in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Sünching zelebriert - gemeinsam mit drei anderen Geistlichen - der frühere Abt des Benediktinerklosters Metten bei Deggendorf, Wolfgang Maria Hagl. Wie sich die 25-jährige Braut und der 29-jährige Bräutigam, ein Nachfahre von Österreichs Kaiserin Maria Theresia (1717 - 1780), kennengelernt haben, wollte der Braut-Großvater nicht verraten.

Die Mittelbayerische Zeitung hatte berichtet, dass auch Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und ihr Sohn Fürst Albert ihr Kommen angekündigt haben und dass das Hochzeitskleid vom spanischen Designer Lorenzo Carile stammt, der auch für Königin Letizia von Spanien und bekannte Opernbühnen gearbeitet hat. Wegen der Besucher wird am Samstag mit zahlreichen Absperrungen durch die Freiwillige Feuerwehr Sünching gerechnet.

Großvater der Braut ist Schlossherr in Sünching

Braut-Großvater Johann Carl Freiherr von Hoenning O'Caroll erbte Schloß Sünching von seiner Großmutter, Gräfin Seinsheim, im Jahre 1958. Es geht auf eine Burg des 12. Jahrhunderts zurück und wurde im 18. Jahrhundert im Stil des Rokoko von Francois von Cuvillies, dem Erbauer des Cuvillies-Theaters in München, als achteckiger Bau errichtet. Deckengemälde schuf Matthäus Günther, ein Schüler von Cosmas Damian Asam, Schnitzereien trug Ignaz Günther bei.