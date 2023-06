Gottesdienste als Event: Wie kommt die Kirche zu den Menschen?

Franziska und Christian haben schon vor acht Jahren standesamtlich geheiratet – jetzt wollen sie sich kirchlich trauen lassen. Ganz spontan, im Schnellverfahren, ohne lange Vorbereitung, ohne große Feier. Das Ehepaar hat eine große Verwandtschaft und im Grunde finden sie, eigentlich sollte ihre Hochzeit ein Tag für sie beide sein.

Aktionstag "Einfach heiraten"

Der Aktionstag "Einfach heiraten" der evangelischen Landeskirche Bayern kam ihnen da gerade recht. Ohne große Vorbereitungen zu heiraten, findet Franziska spannend: "Irgendwie alles so im Eilverfahren, aber so dieses Spontane, die Fragen, die gestellt worden sind gerade, man antwortet einfach so aus dem Bauch raus, ohne irgendwas zu planen."

Dekoration und Blumenschmuck hat die Kirchengemeinde vorbereitet. Alles kostenlos für das Brautpaar.

Tiny-Hochzeit - mit allem, was dazugehört

Pfarrerin Anne-Katrin Streeck in Bad Gögging hat an diesem Tag sechs Paare, die sich einen kirchlichen Segen wünschen. Im Akkord fragt sie Paare nach ihrer Kennenlern-Geschichte, auch Franziska und Christian. Währenddessen basteln die Söhne Moritz und Paul die Hochzeitskerze.

Und dann ist es soweit. Franziska und Christian sitzen in der Kirche. Pfarrerin Anne-Katrin Streeck traut die beiden - mit allem, was dazugehört: Jawort, Ringe tauschen und dem Segen! Nur 15 Minuten hat die Tiny-Hochzeit gedauert.

Taufe auf dem Berggipfel

Mit genau solchen Aktionen will die evangelische Kirche wieder näher an ihre Mitglieder herankommen. Die "Servicestelle.Segen" macht regelmäßig solche Angebote. Eine der Pfarrerinnen, die solche Aktionen auch durchführt, ist Pfarrerin Irene Konrad. Für eine Taufe ist sie sogar schon auf einen Berggipfel gereist.

Alles Wichtige für die kirchliche Zeremonie hat sie selbst von der Bergstation bis zur Festgemeinde auf die Wiese am Berggipfel des Wank getragen: Taufkrug, Taufschale, Kreuz, Wasser, Bibel, auch ihr schwarzes Gewand. Oben am Gipfel wird sie von Familie Reindl und ihren Gästen bereits erwartet - mit Gitarrenmusik, Brotzeitkorb und Picknickdecken.

Glücksgefühle beim Gottesdienst unter freiem Himmel

Mutter Antonia Reindl findet: "So nah am Himmel kommen so viele Emotionen auf, das wäre in der Kirche unten gar nicht möglich." Auch Vater Stephan ist begeistert: "Die Kinder können rumturnen, die Stimmung ist locker, nicht so spießig wie im engen Korsett der Kirche."

"Wenn jemandem der Segen Gottes etwas bedeutet, dann bin ich auch bereit, seine Wünsche zu erfüllen", sagt Pfarrerin Irene Konrad.