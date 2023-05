"Rock im Park": Straßenbahnen und Busse im Zehn-Minuten-Takt

In wenigen Tagen geht es wieder los: Das Festival "Rock im Park" findet vom 2. bis zum 4. Juni in Nürnberg auf dem Zeppelinfeld statt. Mit Beginn des Festivals weitet die Nürnberger Verkehrsaktiengesellschaft ihr Angebot aus. Wie die VAG mitteilt, werden unter anderem die Straßenbahnlinien 6 und 8 von Freitag bis Sonntag im Zehn-Minuten-Takt unterwegs sein. Die Buslinie 65 (Röthenbach – Nordostbahnhof) wird am Donnerstag und Freitag zwischen 18.00 und 24.00 Uhr sowie am Samstag und Sonntag zwischen 12.00 und 24.00 Uhr ebenfalls auf einen Zehn-Minuten-Takt verstärkt.

Buslinie 55 wird verkürzt

Da die Beuthener Straße wegen der Anreise zu Rock im Park bereits vorab gesperrt wird, wird die Buslinie 55 (Langwasser Mitte – Meistersingerhalle) verkürzt. Ab Betriebsbeginn am Donnerstag, 1. Juni bis zum Nachmittag am Montag, 5. Juni fahren die Busse der Linie 55 von Langwasser Mitte kommend nur bis zum Max-Grundig-Platz, am Samstag, 3. Juni und Sonntag, 4. Juni im 20-Minuten-Takt.

Nightliner fahren auch von Sonntag auf Montag

Die Nightliner N1 bis N15, N55, N59 sowie N61 verkehren zusätzlich in der Nacht von Sonntag, 4. auf Montag, 5. Juni 2023. In den Nächten, in denen die Nightliner fahren, verkehren zusätzliche Busse bzw. Straßenbahnen zwischen 01.00 und 03.00 Uhr zwischen dem Veranstaltungsort am Dutzendteich und dem Nürnberger Hauptbahnhof. Die aktuellen Fahrplandaten sind auch auf vag.de, vgn.de sowie den Apps NürnbergMOBIL und VGN Fahrplan & Tickets abrufbar.

Rock im Park: Ticketpreise von rund 300 Euro

Die Veranstalter rechnen mit etwa 60.000 Besuchern, das wären 15.000 weniger als im vergangenen Jahr. Headliner sind unter anderem Die Toten Hosen, Foo Fighters oder Kings of Leon. Für Ärger sorgen seit Wochen unter anderem die hohen Ticketpreise von rund 300 Euro.