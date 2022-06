Riesendackel in München: Auftakt zum Stadtgründungsfest

Ein Riesendackel wird derzeit auf dem Marienplatz aufgestellt: viereinhalb Meter lang, drei Meter hoch und bunte Ringel um den Bauch. Es handelt sich dabei um eine moderne Abwandlung des "Olympia-Waldi", der das Maskottchen der Sommerspiele 1972 gewesen ist.

Einstimmung aufs Stadtgründungsfest

Als "Hingucker" vor der Touristeninformation im Rathaus soll der Dackel nun auf das olympische Jubiläum aufmerksam machen und auf das Stadtgründungsfest am Sonntag einstimmen, das ganz im Zeichen des "Spirit of 72" steht, wie die Stadt ankündigt.

Dackel bleibt bis Ende August

Sie hofft auch, dass sich möglichst viele mit dem Dackel fotografieren, ihre Bilder dann mit dem Hashtag #simplymunich in den sozialen Medien teilen und so weltweit die Aufmerksamkeit auf München lenken. Der Riesen-Dackel soll bis zum 29. August auf dem Marienplatz stehen bleiben.

Stadtgründungsfest zum 864.Gebutstag Münchens

Der Dackel ist zugleich optischer Auftakt für das Stadtgründungsfest zum 864. Geburtstag Münchens. Nachdem die Veranstaltung in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona ausgefallen war, wird die Altstadt am Sonntag von 10 bis 21 Uhr zur Erlebnismeile: etwa mit Kunsthandwerk, Volksfestbereich, Sport, Spielen, Open-Air-Gastronomie, Führungen, Tanz und Live-Musik. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) selbst greift zur Gitarre. Um 14 Uhr tritt er mit der Paul-Daly-Band vor dem Rathaus auf. Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) wird um 15 Uhr die Gewinner der großen Tisch-Verlosung für das Oktoberfest ziehen.

Erzählcafé am Marienplatz

Das Fest soll heuer in Erinnerung an die Olympischen Sommerspiele vor 50 Jahren auch im Zeichen des "Spirit of 72" stehen. Die European Championships, die anlässlich des Jubiläums im August stattfinden , präsentieren sich mit einem Mitmachprogramm vom Boulderwürfel bis zur Tischtennis-Challenge. Das Erzählcafé, in dem normalerweise im Stadtmuseum Erinnerungsstücke und Erinnerungen an 1972 gesammelt werden, kommt ebenfalls auf den Marienplatz.

Volksfest am Odeonsplatz

Eine "musikalische Zeitreise" wird in der Sendlinger Straße angekündigt. Dort spielen Münchner Bands Songs aus den vergangenen 50 Jahren. Auf dem Odeonsplatz gibt es ein kleines Volksfest mit Karussells und Ständen. "Streetfood" gibt es am Rindermarkt.

Festgottesdienst im Liebfrauendom

Das Münchner Stadtgründungsfest erinnert an den sogenannten "Augsburger Vergleich" vom 14. Juni 1158. Kaiser Friedrich Barbarossa hat damit die Streitigkeiten zwischen Herzog Heinrich dem Löwen und dem Bischof von Freising beendet, "Munichen" wurde erstmals urkundlich erwähnt. Das Erzbistum München-Freising feiert zeitgleich mit dem Stadtgründungsfest den Münchner Stadtpatron, den Heiligen Benno. Höhepunkt ist ein Festgottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx um 10 Uhr im Liebfrauendom.

Normalerweise wird das Bennofest mit einem zweitägigen Programm gestaltet, bei dem sich Pfarreien, Verbände und Organisationen vorstellen. Das ist diesmal nicht möglich - "insbesondere wegen der aktuellen Baustellensituation in der Fußgängerzone", wie es in einer Mitteilung des Ordinariats heißt. Notwendige Fluchtwege würden dadurch blockiert.