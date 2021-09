Rentnerin verschickt beleidigende Briefe - trotz Strafbefehl

Eine Rentnerin aus dem Wegscheider Land, die über Monate anonyme Briefe mit Beleidigungen verschickt hat, stört offenbar auch kein Strafbefehl.

Mehrere Tausend Euro Strafe

Gegen die Frau war eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von mehreren Tausend Euro verhängt worden, so die Polizei am Freitag in einer Mitteilung. Dazu wurden 16 Fälle herangezogen, von denen bei dreien neben der Beleidigung auch die üble Nachrede bejaht wurde. Bei 20 Taten wurde von einer Verfolgung abgesehen.

Fingierte Bestellungen

Nachdem die 69-Jährige den Strafbefehl erhalten hatte, wurde sie erneut aktiv und verschickte weitere, beleidigende Briefe. Darüber hinaus gibt sie im Namen von Geschädigten fingierte Bestellungen auf. Die Opfer sind gezwungen aktiv tätig zu werden, um die Pakete wieder zurückzusenden, so die Polizei. Die erneuten Vorfälle werden nun in einem weiteren Verfahren verfolgt.