Erlangen muss Stimmzettel für Bundestagswahl neu drucken

Nur noch gut zwei Wochen sind es bis zur Bundestagswahl. Quasi auf den letzten Drücker muss die Stadt Erlangen nun wegen eines Schreibfehlers auf dem Stimmzettel für den Wahlkreis Erlangen neue Stimmzettel drucken.

Durch einen Übertragungsfehler der Wahlbehörde sei der Nachname einer Kandidatin bei Wahlvorschlag 7 mit einem "ß" statt einem "s" geschrieben worden, so die Stadt. Dieser Fehler werde auf den neuen Stimmzetteln korrigiert. Aus "Anna-Carina Häußler" wird also wieder "Anna-Carina Häusler", Bundestagskandidatin der Freien Wähler aus Höchstadt an der Aisch.

Kreuz auch auf Stimmzettel mit Schreibfehler möglich

Der Neudruck der Stimmzettel und deren Verteilung werde derzeit mit Hochdruck organisiert, heißt es von der Stadt Erlangen. Insgesamt müssen 120.000 Stimmzettel neu gedruckt werden. Der Wahlkreis Erlangen, zu dem auch der Landkreis Erlangen-Höchstadt und Teile des Landkreises Neustadt-Aisch/Bad Windsheim gehören, hat insgesamt 196.000 Wahlberechtigte. Solange die neuen Stimmzettel noch nicht vorliegen, erhalten die Wählerinnen und Wähler noch die alte Version mit Schreibfehler und können damit wählen.

Fehlerhafte Stimmzettel im Wahlkreis Erlangen sind trotzdem gültig

Der Kreiswahlleiter für den Bundestagswahlkreis Erlangen, Thomas Ternes, weist ausdrücklich darauf hin, dass alle bisher zugeschickten Briefwahlunterlagen auch mit dem Schreibfehler gültig sind. Daran bestehe auch nach Rücksprache mit der Landeswahlleitung kein Zweifel.

"Auch ein Stimmzettel mit einem Schreibfehler ist ein amtlicher Stimmzettel. Wer bereits auf dem fehlerhaften Stimmzettel abgestimmt hat oder noch abstimmt, braucht sich also nicht zu sorgen", erklärt der Kreiswahlleiter. Es habe Fälle gegeben, in denen ähnliche Fehler aufgetreten sind. "Auch dieses Mal sind wir nicht allein", so Ternes.

Die Stadt Erlangen weist darauf hin, dass Briefwahlunterlagen weiterhin beantragt werden können.