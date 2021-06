Regional von Anfang bis Ende: Geflügel Schlachtmobil im Einsatz

Veterinäramt überzeugt

Die Genehmigung durch die Behörden war nicht leicht, da gerade bei der Geflügelschlachtung viele dieser Auflagen und Vorschriften erfüllt werden müssen. Dr. Matthias Krause, Veterinär am Landratsamt Passau, ist von der Idee des Geflügel-Schlachtmobils überzeugt: "Zum einen ist es für die Landwirte ein zeitlicher und finanzieller Aufwand gewesen so weit zu fahren. Zum anderen ist es für uns als Tierärzte und Tierschützer von dem Aspekt her sehr interessant und sehr schön, weil ich durch das Schlachtmobil natürlich keine langen Transportwege habe - was den Transportstress für die Tiere minimiert."

"Man weiß, dass man seine eigenen Tiere wieder bekommt"

Der Wegfall des Transportstresses für die Tiere ist einer der Gründe, warum Familie Dobler vom Maierhof bei Bad Griesbach das Schlachtmobil der Eggers beauftragt. Auch die Doblers züchten regional Hühner für Eier und Fleisch. Stundenlage Fahrten in Transportern sind für sie keine Lösung gewesen. Ein weiterer Vorteil: Die Doblers wissen genau, dass sie nach der Schlachtung auch das Fleisch der Tiere zurückbekommen, die sie vorher sorgfältig aufgezogen und ernährt haben.

Schlachtmobile gibt es in Bayern bisher nur wenige, zuletzt wurde eines in Cham in der Oberpfalz eingeweiht.