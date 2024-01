Regiomed-Insolvenz: Amtsgericht ordnet Eigenverwaltung an

Nach dem Insolvenzantrag der Regiomed-Klinikgruppe hat das zuständige Amtsgericht Nürnberg eine vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. Wie eine Sprecherin des Gerichts BR24 am Montag sagte, habe das Gericht Rechtsanwalt Hubert Ampferl aus der Kanzlei Beck in Nürnberg als Sachwalter bestellt.

Klinikverbund Regiomed insolvent: Sachwalter bestellt

Da es sich um eine Insolvenz in Eigenverwaltung handelt, bleibt der Geschäftsführer der Klinikgruppe im Amt. Bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung wird kein Insolvenzverwalter, sondern ein sogenannter Sachwalter bestellt. Die Eigenverwaltung wurde aktuell für die Regiomed Kliniken GmbH sowie die Krankenhäuser in Lichtenfels, Coburg und Neustadt bei Coburg angeordnet. Wie ein Sprecher der Regiomed-Kliniken am Montag mitteilte, habe bereits die konstituierende Sitzung des vorläufigen Gläubigerausschusses stattgefunden. Mit diesem Gremium werde der Sanierungsplan in den kommenden Wochen Zug um Zug validiert.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Regiomed mitgeteilt, dass innerhalb der Gruppe nicht alle Einrichtungen einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung stellen müssten. Insgesamt beschäftigt Regiomed rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2008 war der Verbund als erster länderübergreifender Klinikverbund Deutschlands gegründet worden. Das Ziel: Die Übernahme der Kliniken durch private Betreiber sollte vermieden werden.

Die Regiomed-Klinikgruppe hatte am vergangenen Dienstag mitgeteilt, dass die Insolvenz keinerlei Auswirkung auf die Versorgung der Patienten habe. Durch das Eigenverwaltungsverfahren sei der noch ausstehende Beschluss für Neustadt damit reine Formalität, heißt es von Regiomed in einer Mitteilung vom Montag. "Auch die entsprechenden Anträge für die MVZ werden nun demnächst gestellt. Hier befinden wir uns in der finalen Vorbereitung", so ein Sprecher des Klinikverbunds.

Gerlach fordert den Bund zur Handlung auf

Der Lichtenfelser Landrat Christian Meißner (CSU) hatte nach der Entscheidung in der vergangenen Woche gesagt, es sei ein schwieriger Tag. Die Kliniken und die Mitarbeitenden lägen den Verantwortlichen sehr am Herzen. Meißner sagte, er hoffe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter "blieben bei der Stange", die Gesundheitsversorgung in der Region müsse weitergehen.

In einer gemeinsamen Mitteilung von Stadt und Landkreis Coburg hieß es, man konzentriere sich nach dem Antrag auf den Erhalt der Arbeitsplätze und eine weiterhin qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung. Nach dem Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung des Klinikverbunds hatte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert. Sollten Krankenhäuser nicht rasch Finanzhilfen zur Kompensation der massiven Defizite bei den Betriebskosten bekommen, werde die Insolvenzwelle von Kliniken weiterrollen, so die Ministerin in einer Pressemitteilung.

Im Video: Länderübergreifender Klinikverbund Regiomed insolvent