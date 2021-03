Rauchbombe in Bank: viel Nebel, niemand verletzt

Installationsarbeiten in einer Bank haben am Vormittag im Münchner Stadtteil Bogenhausen offenbar eine Sicherheits-Rauchbombe ausgelöst. Die Bombe in einem Geldautomaten soll eigentlich Bankräuber abschrecken.

"Theaternebel" kroch Hausfassade hoch

Laut Branddirektion zog der "Theaternebel" außen an der Hausfassade nach oben. Dort gelangte er durch die Fenster in die Räume einer Klinik. Die durch eine Brandmeldeanlage alarmierte Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften an und konnte rasch Entwarnung geben. Mit Hilfe von Lüftungsgeräten bliesen sie den ungefährlichen Rauch ins Freie.

Feuerwehr: "Keine Gefahr für Personen"

Laut der Berufsfeuerwehr München bestand für keine der betroffenen Personen eine Gefahr. Die Höhe des Sachschadens kann nicht beziffert werden.