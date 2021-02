Prozess: Angeklagter bezeichnet Banküberfall als Hilferuf

Es war ein großes Polizeiaufgebot vor der Sparda-Bank an diesem Nachmittag im Mai 2019. Ein Einsatzwagen nach dem anderen fuhr zu der kleinen Filiale in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Der Verdacht: Ein Mann hat die Bank überfallen und ist mit 13.000 Euro Beute geflüchtet. Wegen dieses Banküberfalls muss sich seit Donnerstag ein 31-jähriger Germeringer am Landgericht München verantworten.

Angeklagter beklagt "Zwangsbehandlung" durch Psychopharmaka

"Ich hab schon gestanden“, stellte der Angeklagte gleich zu Beginn der Verhandlung klar. Der Überfall sei für ihn ein Hilferuf in einer verzweifelten Lebenssituation gewesen. Psychopharmaka hätten damals sein Leben zur Hölle und ihn zu einem anderen Menschen gemacht: "Vorher war ich nicht so ein spielsüchtiger, verrückter und von Hartz-IV lebender Typ“, versicherte er.