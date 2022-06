Raststätte an der A6: Zwei-Meter-Hüne überfällt Tankstelle

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag die Autobahntankstelle Frankenhöhe Süd an der A6 im Landkreis Ansbach überfallen. Der Räuber hatte die Tankstelle am Dienstag gegen 02.00 Uhr betreten, teilte die Polizei mit. Er hatte einen Strumpf über den Kopf gezogen und bedrohte den Angestellten mit einer Waffe.

Täter ist ungefähr zwei Meter groß

Mit Bargeld und Zigaretten flüchtete der Mann zu Fuß über die Behelfsausfahrt, so die Polizei weiter. Der Wert der Beute ist noch unklar. Der Täter ist etwa 25 Jahre alt, ungefähr zwei Meter groß und war schwarz gekleidet. Er trug Handschuhe und sprach deutsch ohne Akzent. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112–33 33 entgegen.