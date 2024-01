Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Prozessauftakt um Doppelmord von Altenstadt

Prozessauftakt um Doppelmord von Altenstadt

Im April starb ein Ehepaar in seinem Haus in Altenstadt an der Iller. Am Dienstag beginnt dazu ein Prozess vor dem Landgericht Memmingen. Die Staatsanwaltschaft geht von Doppelmord aus. Ein geschenktes Haus soll das Motiv für die Tat gewesen sein.