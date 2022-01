Artikel mit Bildergalerie

Protestaktion: "Mit Privilegien der Kirche muss Schluss sein"

Während sich Kardinal Marx am Vormittag in der Katholischen Akademie zum Missbrauchsgutachten äußerte, protestierten draußen mehrere Bündnisse in einer gemeinsamen Aktion. Sie fordern, den Sonderstatus der Kirchen zu beenden.