Prominente Gäste auf dem roten Teppich bei Fastnacht in Franken

Eine Prunksitzung wie man sie kennt. So soll die "Fastnacht in Franken" heuer wieder werden. Das haben die Macher der Kultsendung bei einer Pressekonferenz am Dienstagmittag bekannt gegeben. Deshalb sind in diesem Jahr wieder Gäste in die Mainfrankensäle in Veitshöchheim eingeladen. Zwar nur 150, anstatt wie vor Corona rund 600, aber immerhin. Die Künstlerinnen und Künstler freut's. Denn Kabarett, das braucht ja auch ein Gegenüber, sagen etwa Ines Procter und Volker Heißmann.

Eine Prunksitzung aus einem Guss

Im vorigen Jahr waren die Macher kreativ geworden: Vereinzelte Zuschauer aus Produktion und Beteiligten sowie Schaufensterpuppen mimten das Publikum. Die einzelnen Auftritte der Prunksitzung wurden einzeln an mehreren Tagen aufgezeichnet und zu einer Sendung zusammengeschnitten. In diesem Jahr wird das anders sein: Für die Gäste im Saal wird sich die "Fastnacht in Franken" nicht von der gewohnten Live-Sendung unterscheiden, sagen die Macher.

"Aus einem Guss" werde die Sendung aufgezeichnet, betonte Marco Anderlik, Präsident des Fastnachtverband Frankens, gegenüber der Presse. "Die Künstlerinnen und Künstler haben sich im Vorfeld alle gewünscht, dass die 'Fastnacht in Franken' so nah am Original ist wie möglich."

Mehr zur Fastnacht in Franken 2022 erfahren Sie hier.

Politik-Prominenz auf dem roten Teppich erwartet

Neben Vertretern der an der Prunksitzung beteiligten Verbände und Gruppen sind auch wieder prominente Gäste aus der Politik eingeladen. Bis auf eine Partei wird jede des Bayerischen Landtags vertreten sein: Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzende des Bündnis 90/Die Grünen, wollen der Einladung wieder folgen, genauso wie Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU), Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler), Martin Hagen (FDP) und die Vorsitzenden der Bayern-SPD Florian von Brunn und Ronja Endres.

Wer sich heute Abend hinter welchem Kostüm versteckt, bleibt abzuwarten. Ob Markus Söder eher zurückhaltend schlicht gekleidet daherkommt wie sein Vorgänger Horst Seehofer 2015 oder wieder einen extravaganten Auftritt hinlegt? Dann müsste er sich aber beeilen: Denn am Nachmittag findet auch die Ministerpräsidentenkonferenz zu weiteren Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern statt, zu der sich Markus Söder aus Veitshöchheim dazu schalten wird, um pünktlich zur Aufzeichnung der Prunksitzung da sein zu können.