Produktion des vollelektrischen BMW iX angelaufen

Auf diesen Tag haben die rund 18.000 Beschäftigten im BMW Werk Dingolfing jahrelang hin gearbeitet. Heute ist der neue voll elektrischen BMW iX in Serienproduktion gegangen. Das Besondere dabei: Das neue E-Auto wird auf einer Montagelinie flexibel im Mix mit Verbrennern und Plug-in-Hybriden der 5er, 7er und 8er-Reihe des bayerischen Autobauers produziert.

Hohe Millioneninvestition

Insgesamt investierte das Unternehmen für die Produktion des neuen Modells in Europas größtem BMW Werk mehr als 400 Millionen Euro. Viele der Umbau- und Strukturmaßnahmen kommen den Nachfolgegenerationen des BMW 7er und 5er zugute, die in den nächsten Jahren in Dingolfing vom Band laufen. Für beide Modellreihen sind ebenfalls vollelektrische Varianten angekündigt

E-Autos sollen bald 50 Prozent der Produktion ausmachen

Bis zur Mitte des Jahrzehnts wird nach Angaben des Autobauers die Hälfte der in Dingolfing produzierten Fahrzeuge elektrifiziert sein. Eine wichtige Rolle soll dabei der neue iX spielen. Bereits im nächsten Jahr soll das neue E-Auto von BMW eines der volumenstärksten Modelle am Standort sein.