"Hass angefeuert": Wirbel um Politiker-Tweets zum Muttertag

Wenn Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bürgerliche Werte bedroht sieht, findet er klare Worte. Im vergangenen Jahr fürchtete er, ein möglicherweise drohendes Winnetou-Verbot könnte Kinder um wertvolle Erfahrungen bringen. Vor ein paar Tagen warnte Aiwanger vor einer in München geplanten Lesung für Kinder mit einer Dragqueen und einem Dragking zum Thema Rollenwechsel: "Kleinkinder mit solchen Themen in dieser Form zu konfrontieren ist Kindswohlgefährdung", twitterte er. "Ein Fall fürs Jugendamt!"

Anfang der Woche der nächste Fall: Aiwanger sorgte sich - ähnlich wie der CDU-Politiker Tilman Kuban - um die Zukunft des Muttertags: Ein Kindergarten in Hessen hatte sich aus grundsätzlichen Überlegungen zu Familienkonstellationen gegen das Basteln von Muttertagsgeschenken entschieden. Die Politiker verbreiteten daraufhin in den sozialen Netzwerken einen Elternbrief des Kita-Teams, mit dem sich die katholische Einrichtung sofort (Kuban) oder zumindest schnell (Aiwanger) identifizieren ließ. Im Laufe der folgenden Tage richteten sich zahlreiche Hasskommentare gegen die hessische Kita. Ein Sprecher des Bistums Fulda sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA), es habe "zahlreiche emotionsgeladene Telefonate" gegeben.

Speziell über diesen Aspekt zeigt sich der Würzburger IT-Anwalt Chan-jo Jun, der sich mit seinem Kampf gegen Hasskriminalität im Internet einen Namen gemacht hat, im BR24-Interview entsetzt: "Das Besondere an diesem Fall ist, dass das Opfer hier ein Kindergarten ist, und zwar das Team des Kindergartens und die Kinder und die Eltern dieser Kinder." Diese Konstellation sei besonders sensibel - zumal es dann "die zweite Reihe der Empörten gibt", die mit Hassnachrichten reagierten.

Kuban: "Dem Wahnsinn sind keine Grenzen gesetzt"

Das Kindergarten-Team hatte per Brief die Eltern informiert, in diesem Jahr mit den Kindern keine Mutter- und Vatertagsgeschenke zu basteln, die häufig stereotyp seien: "In der heutigen Zeit, in der Diversität einen immer höheren Stellenwert erhält, möchten wir diese vorleben und keinen Menschen ausschließen." Die Konstellation Vater/Mutter/Kind sei nicht mehr die Norm. Mit der Entscheidung wolle das Team keinesfalls die Bedeutung eines Mutter- oder Vatertags absprechen.

Kuban twitterte darauf hin: "Dem Wahnsinn sind keine Grenzen mehr gesetzt." Dazu stellte er ein Foto des Kita-Schreibens - anfangs samt Kontaktdaten der Kita. Später schwärzte er diese Angaben - "zum Schutz der Kinder und der Einrichtung", wie er selbst schrieb. Auf die Aufforderung zahlreicher Twitter-User, sich zu entschuldigen, reagierte der CDU-Politiker bislang nicht.

Aiwanger: "So was darf man nicht einreißen lassen"

Auch Aiwanger verbreitete ein Foto des Briefes. Zwar waren die konkreten Kontaktdaten der Kita nicht zu erkennen, zu sehen waren aber Ort und Stadtteil - in dem sich nur ein einziger Kindergarten befindet, der somit leicht zu identifizieren war. Dazu schrieb der Freie-Wähler-Chef: "Ich dachte erst, das kann nicht ernst gemeint sein. Ist aber leider ernst. So was darf man nicht einreißen lassen." Wer den Muttertag in Frage stelle, komme mit seinem Leben nicht klar, twitterte Aiwanger.

Als ein Fernsehjournalist dem Minister via Twitter entgegnete, dass die Kita den Muttertag nicht in Frage gestellt habe, konterte Aiwanger mit Verweis auf die Berliner Mauerbau-Lüge: "Ihre Äußerung ist ganz klar 'niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten', während der Mörtel schon angerührt wird".

Die unterfränkische Grünen-Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann kritisierte den Freie-Wähler-Chef auf Twittter: "Aiwanger kämpft um seinen Ministerposten. Aber nicht mit wirtschaftspolitischen Vorschlägen, sondern mit Predigten über Dinge, die jede Kita gut selbst entscheiden kann." Der Generalsekretär der hessischen SPD, Christoph Degen, beklagte, CDU-Politiker Kuban habe "mit seinem populistischen Tweet eine hessische Kita den rechten Internet-Trollen zum Fraß vorgeworfen".