Pro Panzerteststrecke: Kundgebung der IG Metall in München

Mit Ratschen, Trillerpfeifen und Plakaten machten die Teilnehmer einer Kundgebung vor dem Werkstor des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann ihrem Ärger Luft. Die IG Metall hatte zusammen mit dem Betriebsrat zu der Kundgebung im Münchner Stadtteil Allach aufgerufen.

Bürgerinitiative "Schule statt Panzer" fordert Aus der Teststrecke

Bei dem Streit geht es um eine Teststrecke für Panzer, die Krauss-Maffei seit den 1960er-Jahren auf seinem Werksgelände betreibt, und die laut Konzern existenziell für den Standort mit mehr als 1.600 Arbeitsplätzen ist. Krauss-Maffei testet dort unter anderem neue Panzer für die Bundeswehr.

Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich über den Lärm beklagt, den die Teststrecke verursacht. Die Bürgerinitiative "Schule statt Panzer" fordert das Aus der Teststrecke und will, dass auf dem frei werdenden Platz eine Schule gebaut wird.

Fehlende Baugenehmigung für Teststrecke?

Vor dem Verwaltungsgericht München hat die Bürgerinitiative Klage eingereicht - mit der Begründung, der Konzern habe gar keine Baugenehmigung für die fast 60 Jahre alte Teststrecke. Das bayerische Umweltministerium stützt diese These.

Doch Krauss-Maffei erklärt, die Stadt München habe damals, 1964 beim Bau der Teststrecke, versichert, der Konzern brauche keine Baugenehmigung. Jetzt wolle man die Genehmigung aber im Nachhinein beantragen, so Krauss-Maffei. Würde die Teststrecke wegfallen, so seien große Teile des Standorts Allach in Gefahr.

Für SPD Gewerbesteuer wichtiger als Schule?

Auch Christian Müller, Fraktionsvorsitzender der SPD im Münchner Stadtrat, hat bei der Kundgebung betont: München sei ein Produktionsstandort. Von solchen Firmen komme auch ein großer Teil der Gewerbesteuer. Müller geht fest davon aus, dass die Teststrecke die nachträgliche Baugenehmigung vonseiten der Stadt bekomme und Krauss-Maffei dementsprechend in Allach weiter testen und produzieren könne.