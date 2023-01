Antikörper & Co. Krebstherapie im Wandel

"Sie docken spezifisch an die Krebszellen, über einen allgemeinen Anteil aber auch an ganz spezielle Immunzellen, wie Natürliche Killerzellen, Makrophagen und Monozyten, an. So werden diese Immunzellen aktiviert und diese fressen dann die Tumorzelle auf. Andererseits können Antikörper auch durch ihre spezifische Bindung direkt die Krebszelle hemmen oder sogar zerstören. Schließlich können Antikörper auch Signale vom Tumor blockieren, die das Immunsystem hemmen. Dadurch kommt es dann zu einer Immunaktivierung und die Immunzellen zerstören die Tumorzellen. Letztendlich sind also mehrere Mechanismen möglich, nach denen die Antikörper funktionieren. Das hängt stark vom jeweiligen Antikörper ab. Das genetische Nachbauen von Antikörper-ähnlichen therapeutischen Werkzeugen hat sich in den letzten Jahren enorm weiter entwickelt und es können inzwischen auch Erkennungsmechansimen des T-Zell-Rezeptor genutzt werden, der ja die Veränderungen im Inneren der Zelle mit Hilfe gewebeeigener Merkmale erkennt. Hier kam es 2022 zur Zulassung eines ersten Therapeutikums dieser neuen Substanzklasse zur Behandlung des metastasierten Aderhautmelanoms. Der Nutzen für die Patienten mit dieser sehr aggressiven Tumorerkrankung ist hier beträchtlich. Allerdings benötigen die Patienten für diese Therapie ein spezifisches gewebeeigenes Merkmal, das nur in ungefähr der Hälfte der Patienten vorhanden ist."