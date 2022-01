Polizistin in Bauch geschlagen? Mann in Nürnberg vor Gericht

Vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth muss sich heute ein 34-Jähriger unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge soll der Mann im Mai 2020 an einer nicht angemeldeten Corona-Versammlung in Nürnberg teilgenommen und dabei mit Hilfe eines Fahrrads Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet haben. Zudem wird dem Mann vorgeworfen, bei einer anderen Kontrolle, die nicht im Rahmen einer Demo stattfand, einer Bundespolizistin in den Bauch geschlagen und die eingesetzten Beamten beleidigt zu haben.

Berufung: Angeklagter akzeptierte Bewährungsstrafe nicht

Das Amtsgericht hatte den nicht vorbestraften Mann wegen der ihm vorgeworfenen Taten bereits zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Gegen das Urteil legte der gelernte Wagenmeister Berufung ein, die nun vor dem Landgericht verhandelt wird. Das Urteil soll noch heute gesprochen werden.

Weitere Prozesse in Nürnberg

Der 34-Jährige ist nicht der erste, der sich wegen Straftaten im Rahmen von Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Nürnberg vor Gericht verantworten muss. Im Oktober etwa hatte das Amtsgericht eine "Querdenkerin" zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie einem Pressefotografen ein Megafon ans Ohr gehalten und ihn verletzt hatte.

Corona-Proteste am Montag blieben meist friedlich

Auch gestern Abend kam es in Mittelfranken wieder zu zahlreichen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Bei den Protestveranstaltungen in mehreren Städten und Gemeinden beteiligten sich nach Angaben der Polizei rund 10.000 Menschen, etwa 5.500 in Nürnberg. Etwa 40 Menschen demonstrierten gegen die Versammlung. Auch in Herzogenaurach, Ansbach, Feucht, Neustadt/Aisch, Gunzenhausen, Hersbruck und weiteren Städten wurde protestiert, zum Teil unangemeldet. Laut Polizei verliefen alle Versammlungen überwiegend störungsfrei.