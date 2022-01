Wie sich die Corona-Proteste verändert haben

Anhänger von Verschwörungstheorien

Auch bei der Corona-Demonstration in Fürth versammelten sich Anhänger von Verschwörungstheorien und zeigten das beispielsweise durch Symbole der rechtsextremen Verschwörungsbewegung QAnon aus Amerika. Die meisten Demonstranten allerdings sagten im BR-Interview, sie würden eine Impfpflicht befürchten. "Für mich ist das die Unterdrückung des Bürgers, wenn ich keine freie Entscheidung über meinen Körper habe", meinte ein Demonstrant, der seinen Namen nicht in den Medien lesen will.

Krude Thesen beim "Corona-Ausschuss"

Auf Nachfrage, ob die Corona-Demonstranten das Virus für gefährlich halten, hieß es von Demonstrantinnen und Demonstranten immer wieder, dass Corona nicht gefährlicher sei als eine Grippe. Wissenschaftler sind sich jedoch weltweit einig, dass Covid-19 um ein Vielfaches gefährlicher ist, als eine saisonale Grippe. Angeführt wurde die Demonstration von einigen Personen an einem Banner mit der Aufschrift "Corona-Ausschuss". Bei diesem selbsternannten Gremium werden vermeintliche Experten zum Virus angehört – und teils krude Thesen verbreitet. Ein Verschwörungsideologe behauptete beispielsweise, dass ein Viertel aller geimpften Menschen sofort sterben würde. Ein anderer Gast äußerte dort, dass ungeimpfte Menschen bald in Konzentrationslager gesteckt werden könnten – und Eltern ihre Kinder verstecken müssten.

Experte sieht "große unsolidarische Bewegung"

Für die Mobilisierung zu Demonstrationen wie in Fürth nutzt die Szene hauptsächlich den Messengerdienst Telegram. Robert Andreasch vom antifaschistischen a.i.d.a.-Archiv in München beobachtet diese Gruppen und stellt eine Radikalisierung fest. "Die Teilnehmenden feuern sich dort gegenseitig an, eskalieren sich gegenseitig, was beispielsweise Angriffe gegen MedienvertreterInnen und Polizei angeht". In den derzeitigen Protesten sieht der Journalist eine "große unsolidarische rechte Bewegung, die auf Minderheiten, schwache und Kranke keine Rücksicht nehmen will und denen ein rechter Umsturz vorschwebt".

Verfassungsschutz sieht neue "Staatsfeinde"

Auch der Verfassungsschutz hat unter den Gegnern der Corona-Politik eine neue Szene von Staatsfeinden ausgemacht. Diese zeichneten sich dadurch aus, dass sie keine ideologische Klammer verbinde, sondern die Verachtung des demokratischen Rechtsstaates und seiner Repräsentanten, sagte Haldenwang der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dabei würden sie die Pandemie nur als Aufhänger sehen.

Nächste Groß-Demo in Nürnberg geplant

Das Milieu der "Querdenken"-Szene plant unterdessen für Ende Januar erneut eine Groß-Demonstration in Nürnberg. Laut BR-Informationen handelt es sich beim Anmelder um die gleiche Person, die auch die Groß-Demonstration im Dezember in Nürnberg angemeldet hat. Der Jugendliche hat dafür nach BR-Recherchen extra einen Rechtsextremen gebeten, die Demonstration zu bewerben. Angemeldet sind 10.000 Menschen. Die Szene fühlt sich im Aufwind und will alles daran setzen auch weiterhin Tausende Menschen auf die Straßen zu mobilisieren.