Polizist rettet Ziege aus vollgelaufenem Abwasserrohr

Die Polizei in Nördlingen hat am Freitagvormittag eine Ziege aus einem vollgelaufenen Abwasserrohr gerettet. Die Rettungsaktion ereignete sich an der Eger, einem Nebenfluss der Wörnitz, im Nördlinger Ries. Regenfälle hatten den Pegel der Eger so stark ansteigen lassen, dass das Wasser ein nahegelegenes Biotop überflutete. Dort weideten die Ziegen.

Junge Ziege droht zu ertrinken

Eine Ziegenmutter und ein Jungtier gelangten in das Abwasserrohr. Die junge Ziege konnte sich nicht mehr selbstständig daraus befreien und drohte zu ertrinken. Passanten alarmierten die Polizei. Ein Beamter stieg daraufhin zu den Tieren in das geflutete Rohr und schob das Jungtier heraus. Auf dem Video der Rettungsaktion ist zu sehen, wie eine Passantin mithilft, indem sie das Tier an den Hörnern zieht.

Gerettete Ziegen wieder bei ihrer Herde

Nach der geglückten Rettungsaktion wurden die zwei Ziegen wieder zu ihrer Herde gebracht. Die Helfer haben den Polizeiangaben zufolge anschließend einen Zaun gesichert, sodass den Ziegen jetzt keine Gefahr mehr droht.