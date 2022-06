Polizei stoppt illegalen Transport von 72 Hundewelpen

Einen illegalen Transport von 72 Hundewelpen hat die Polizei in der Oberpfalz gestoppt. Die Tiere seien in viel zu kleinen, teils kaputten Gitterboxen eingesperrt gewesen, teilte der bayerische Landesverband des Deutschen Tierschutzbunds mit.

Viele Welpen waren in einem schlechten Zustand

Fünf Welpen hätten Helfer notversorgen müssen, unter anderem weil die Tiere zu wenig zu trinken bekommen hatten. Viele Welpen seien von Parasiten befallen und entgegen der Angaben in den Impfpässen zu jung für eine Tollwutimpfung gewesen - und damit auch für den Transport.

Tierarzt beschlagnahmt Welpen

Polizeiangaben zufolge war der angemeldete Transport auf dem Weg aus der Slowakei nach Spanien und Portugal, als die Beamten das Fahrzeug am Samstag auf der Autobahn 6 in Waidhaus im Landkreis Neustadt an der Waldnaab kontrollierten. Ein Amtstierarzt beschlagnahmte die Tiere, sie befinden sich nach Angaben der Tierschützer inzwischen in mehreren bayerischen Tierheimen in Quarantäne.

Polizei ermittelt gegen Welpenhändler

Gegen die drei Transporteure ermittelt die Polizei nun wegen möglicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Im Zuge dessen müssten unter anderem Dokumente von Tierärzten aus der Slowakei geprüft werden, sagte ein Polizeisprecher.