Polizei stoppt Auto mit zu jungen Hundewelpen an der A3

Auf einer A3-Raststätte bei Würzburg hat die Polizei erneut Hundewelpen gefunden. Sie waren zwischen vier und acht Wochen alt, für eine Einreise in Deutschland also zu jung. Angeblich hatte sie der Autofahrer in Italien auf einem Parkplatz gefunden.