Polizei stellt selbstgebaute Waffen in Neuhaus am Inn sicher

Drei scharfe Pistolen und jede Menge Munition: Das ist der Fund der Passauer Polizei bei einer Hausdurchsuchung in Neuhaus am Inn am vergangenen Mittwoch.

Waffen waren ein Zufallsfund

Wie die Inspektion Passau heute mitteilt, gehören die Waffen einem 58-Jährigen. Der Feinwerkmechaniker hatte die Waffen selbst gebaut, sie waren sogar geladen. Die Pistolen wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Waffengesetz. Die Waffen wurden durch Zufall gefunden – die Polizei war wegen eines anderen Einsatzes zur Wohnung des 58-Jährigen gefahren und hatte anschließend die Wohnung durchsucht

Den Grund für den Einsatz gibt die Polizei nicht bekannt.