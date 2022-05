Polizei schnappt ausgebüxte 20-Kilo-Schildkröte

In Neustadt an der Donau hat ein Passant eine große, rund 20 Kilogramm schwere Schildkröte auf einem Fahrradweg gefunden. Die Polizei nahm sich der Spornschildkröte an.

Schildkröte muss bis nach München gebracht werden

Wegen der Größe der Schildkröte und der notwendigen artgerechten Haltung konnte sie in keine der nahegelegenen Tierschutz-Einrichtung gebracht werden, heißt es von der Polizei. Die Schildkröte wurde daraufhin von einem Beamten der Polizeiinspektion Kelheim nach München in die dortige Reptilien-Auffangstation transportiert. Der Tierhalter konnte schließlich durch Mithilfe einer Tierklinik ausfindig gemacht und entsprechend informiert werden.