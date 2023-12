Polizei in Social Media: Mit Schock-Videos gegen Raserei

Explizite Videos für mehr Sensibilität

Solche Unfallaufnahmen bekommen normalerweise nur Ermittler zu sehen. Doch im November hat das Polizeipräsidium diese und weitere Videos gepostet: von Autofahrern, die auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben, oder von Motorradfahrern, die auf der Flucht vor einer Polizeistreife sich und andere gefährden.

Im Rahmen der Kampagne "Du entscheidest" will die Polizei die Bevölkerung vor den Gefahren des Rasens warnen – eben auch mit diesen expliziten Videos. "Es war eine bewusste Entscheidung, echte Unfallbilder zu nehmen und keine gestellten Unfallbilder zu verwenden. Eben weil wir mit unseren Videos sensibilisieren wollen", sagte Christian Seiler vom Polizeipräsidium Mittelfranken. Mittlerweile seien die Videos schon mehr als eine Million Mal abgerufen worden, so Seiler weiter.

Etwas weniger Unfälle wegen zu hoher Geschwindigkeit

Im Jahr 2022 hat es allein in Mittelfranken mehr als 2.000 Unfälle wegen zu hoher Geschwindigkeit gegeben – 1.143 Menschen wurde dabei verletzt, 20 sogar getötet. Zwar sind die Zahlen im Vergleich zum vorherigen Jahr leicht rückläufig. Mit der Aktion will die Polizei die Zahlen eben noch weiter drücken und noch mehr Leute darauf aufmerksam machen, wie gefährlich zu schnelles Fahren sein kann.

Noch weitere Themen in Arbeit

Die Polizei Mittelfranken will sich bei dieser Aufklärungskampagne nicht nur auf das Rasen konzentrieren. Weitere Themen sind schon in Arbeit. "Die Kampagne ist noch nicht am Ende. Wir werden in den kommenden Tagen noch weitere Posts veröffentlichen. Allerdings zu dem großen Thema Winter, alles was mit der vorherrschenden Jahreszeit an Gefahren im Straßenverkehr einhergeht."