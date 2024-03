Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Polizei fasst entflohenen Strafgegangenen in Augsburg

In Handschellen floh am Montag ein Strafgefangener aus dem Bezirkskrankenhaus in Augsburg. Nach einer öffentlichen Fahndung und Hinweisen aus der Bevölkerung wurde er am Mittwochmorgen festgenommen.