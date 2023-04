Artikel mit Audio-Inhalten

Polizei: Das Allgäu ist keine Hochburg für Extremisten

Nach Polizeieinsätzen in Kempten und Hamburg wegen eines geplanten Sprengstoffanschlags und Vorfällen in den vergangenen sieben Jahren in Schwaben gibt die Polizei Entwarnung: Das Allgäu ist nach Überzeugung der Ermittler keine Extremisten-Hochburg.