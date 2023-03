"Pleiten, Pech und Piazolo": Bayern-FDP startet in den Wahlkampf

Mit scharfer Kritik an der aktuellen Staatsregierung und vielen Forderungen für eine andere Bildungspolitik in Bayern will die FDP bei der Landtagswahl am 8. Oktober punkten. CSU und Freie Wähler hätten beim Start ihrer Regierungskoalition 2018 eine positive Ausgangslage vorgefunden, sagte FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen beim Parteitag der Liberalen in Ingolstadt. Die "bittere Wahrheit" sei aber, dass es Bayern heute in keinem Bereich besser gehe als damals.

Konkrete Beispiele dafür sind aus Hagens Sicht der Mangel an Lehrern, Kita-Plätzen, Wohnungen und Fachkräften. Auch bei der Energieversorgung gibt es laut dem Landes- und Fraktionschef massive Defizite im Freistaat – weil CSU und Freie Wähler jahrelang den Netzausbau verschleppt hätten. Zudem habe der FDP-Verkehrsexperte im Landtag, Sebastian Körber, "alle Hände voll zu tun", um das Vertuschen und Versagen bei der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München aufzudecken.

FDP-Schwerpunkte im Wahlkampf: Bildung, Digitalisierung & Co

Auf ihrem Parteitag beraten und beschließen Bayerns Liberale ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl. Der Schwerpunkt soll die Bildungspolitik sein: Gut ausgebildete Menschen seien die "wichtigste Ressource" in einer modernen Wissensgesellschaft, sagte Hagen. Auch an dieser Stelle attackierte er die Politik der Staatsregierung. Mit Blick auf Kultusminister Michael Piazolo von den Freien Wählern sagte Hagen, für die vergangenen fünf Jahre gelte das Motto "Pleiten, Pech und Piazolo".

Das übergeordnete Ziel der Liberalen ist Hagen zufolge eine "radikale Entmachtung der Kultusbürokratie" in Bayern. "Weil unsere Kinder alle verschieden sind, brauchen wir auch vielfältige Bildungsangebote." Mehr Eigenverantwortung für die Schulen vor Ort, mehr Wahlfreiheit bei der Schulwahl, ein fairer Wettbewerb zwischen öffentlichen und Privatschulen, eine flexiblere Lehrerausbildung mit leistungsabhängiger Bezahlung im Job – das sollen laut Hagen Kernpunkte im FDP-Wahlprogramm sein, um Bildung zu einem "Standortvorteil für Bayern" zu machen.

Auch Hagen gegen Verbrenner-Aus

Über den für die Liberalen unerfreulichen Bundestrend – mit zuletzt mehreren Landtagswahlen unter der 5-Prozent-Hürde – sprach Hagen in seiner Rede dagegen nicht. Bereits im Vorfeld hatte er einen klaren Bayern-Fokus angekündigt und erklärt, bei der Landtagswahl gehe es um Landespolitik. Nur bei einem aktuell umstrittenen Punkt machte er eine Ausnahme: Es sei gut, dass die Bundesregierung auf Druck der FDP jetzt das Verbrenner-Verbot in der EU verhindere. Zwar sei der FDP wichtig, dass der Straßenverkehr klimaneutral werde – "aber auf welchem Weg, das soll nicht die Politik entscheiden".

Als weitere Schwerpunkte für den Landtagswahlkampf nannte Hagen ein flexibleres Landschlussgesetz in Bayern, eine endlich digitalere Verwaltung sowie einen "schlankeren und effizienteren" öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zudem solle die Altersgrenze für Ministerpräsidenten im Freistaat fallen – aktuell muss man für dieses Amt mindestens 41 Jahre alt sein. Hagen bezeichnete die Regel als "auch so ein aus der Zeit gefallenes Ding".

Dieser Artikel wird weiter aktualisiert und ausgebaut.

Das ganze BR24live mit der Parteitagsrede von FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen hier zum Nachschauen: