Plädoyers im Prozess gegen Ärzte-Paar stehen an

In Schwandorf werden am Freitag die Plädoyers im Prozess gegen ein Ärzte-Paar gehalten, das Dutzende falsche Masken- und Impfpflicht-Atteste erteilt haben soll. Dem Ehepaar aus dem Landkreis Schwandorf wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, in 34 Fällen ohne ausreichende Untersuchung falsche Befreiungen von der Masernimpfpflicht ausgestellt zu haben. 26 Patienten ohne ausreichende Untersuchung eine Freistellung von der Maskenpflicht bekommen haben.

Angeklagte kassierten für gefälschte Atteste ab

Laut Anklageschrift verlangte das Paar für die Impfpflicht-Atteste in der Regel 65 Euro und für die Maskenpflicht-Befreiungen zwischen 20 und knapp 80 Euro. Den Angeklagten soll klar gewesen sein, dass die Atteste bei Ämtern, Schulen und Polizeikontrollen verwendet werden sollten.

Urteil fällt vielleicht schon heute

Die beiden Ärzte ließen im Prozess eine gemeinsame Erklärung ihrer Verteidiger verlesen, in der sie die Vorwürfe abstreiten. Sie hätten bei jedem einzelnen Patienten eine ergebnisoffene Anamnese durchgeführt. Es habe eine gründliche Abwägung jedes einzelnen Falles gegeben. Ob nach den geplanten Plädoyers das Urteil noch heute oder in der kommenden Woche fallen wird, steht noch nicht fest.