BR24live: Goldschatz-Diebstahl von Manching - LKA informiert

Neun Monate nach dem Diebstahl eines Goldschatzes aus einem Museum im oberbayerischen Manching wollen die Ermittler berichten, wie sie den Verdächtigen auf die Spur gekommen sind. Die Festnahmen erfolgten bereits am Dienstag bei einer Durchsuchungsaktion im Großraum Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Details wollen Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Ingolstadt am Donnerstag in München bekannt geben. Aus Ermittlerkreisen hieß es, es gebe in dem Fall eine "erdrückende Beweislast". Mutmaßlich sei auch ein Teil des Goldschatzes sichergestellt worden.

Ab 11 Uhr berichtet BR24live über die Pressekonferenz der Ermittler gemeinsam mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und Kunstminister Markus Blume (beide CSU). Ein BR-Reporter ordnet im Anschluss die neuen Erkenntnisse ein.

Weitere Durchsuchungen in Mecklenburg

Unterdessen wird in Mecklenburg weiter nach Teilen der Beute und Beweismitteln gesucht. Wie ein Sprecher des zuständigen Bayerischen Landeskriminalamtes am Donnerstag sagte, läuft eine weitere Durchsuchungsaktion auf mehreren Grundstücken und in Gebäuden in Plate bei Schwerin. Dazu seien auch Kräfte der Bereitschaftspolizei Mecklenburg-Vorpommern angefordert worden. "Das alles zusammenzutragen, das ist eine Sisyphusarbeit", sagte der Sprecher.

Im Zusammenhang mit dem Goldschatzdiebstahl waren am Dienstag vier Männer im "Großraum Schwerin" festgenommen worden, zu dem auch Plate gehört. Dabei soll es sich um Deutsche im Alter zwischen 43 und 50 Jahren handeln, die als «Profi-Einbrecher» eingeschätzt wurden. Die Prüfung von Haftbefehlen laufe noch.

Fast 500 Goldmünzen gestohlen

In der Nacht zum 22. November 2022 waren bislang unbekannte Täter in das Manchinger Kelten Römer Museum eingebrochen und hatten einen Schatz mit 483 keltischen Goldmünzen aus der Zeit um 100 vor Christus sowie drei weitere Münzen gestohlen. Der Handelswert des 3,7 Kilogramm schweren Schatzes soll laut Experten mehrere Millionen betragen.

Die 1999 in Manching ausgegrabene Münzsammlung war der größte keltische Goldfund des vergangenen Jahrhunderts und das Prunkstück des Hauses. Das bayerische Landeskriminalamt ermittelte mit einer Sonderkommission namens "Oppidum". Deren Spur führte nun offenbar nach Mecklenburg-Vorpommern.

Einbrecher setzten Alarmtechnik außer Kraft

Monatelang hatten die Ermittler offenbar keine Hinweise auf die möglichen Täter. Das LKA hatte die mangelhafte Sicherheitstechnik des Museums kritisiert. So sei die Videotechnik veraltet gewesen. Daher gebe es keine Aufnahmen von der Tat.

Die Einbrecher hatten, um die Alarmtechnik außer Kraft zu setzen und ungestört die historischen Goldmünzen stehlen zu können, zuvor die Telefonleitungen in Manching gekappt. Bei mehreren Banken löste dies allerdings Störungsmeldungen aus und die Polizei wurde alarmiert. Daraufhin wurden Streifen zu den Bankfilialen geschickt, weil aufgrund der Störung Anschläge auf die Geldautomaten befürchtet wurden.

Museumsleiter in Manching erfreut

Der Leiter des Kelten Römer Museums Manching, Tobias Esch, sagte dem BR auf Nachfrage, es seien "tolle Neuigkeiten", dass das LKA Tatverdächtige gefasst habe. Er habe sich unglaublich darüber gefreut und sei sehr dankbar. Esch machte schon einmal klar, dass er möglichst die Originale wieder in seinem Haus zeigen möchte. Von einer Präsentation von Repliken an Stelle der echten Münzen halte er nichts. "Das Original hat eine Aura", sagte er.

Kunstminister Blume erklärte am Mittwoch: "Die Festnahme von Verdächtigen ist ein wichtiger Schritt bei der Suche nach dem gestohlenen Kelten-Schatz." Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, den Verbleib des Schatzes zu ermitteln.

Mit Informationen von dpa