Pionier Uni Würzburg: Ethik als Studienfach fürs Lehramt

Daniela Lunz sitzt über den letzten Kapiteln ihrer Masterarbeit an der Uni Erlangen. Eigentlich wäre sie dann fertig mit dem Studium. Jetzt hat sich aber eine völlig neue Perspektive für sie aufgetan. Ab dem kommenden Wintersemester hängt sie ein zweites Studium dran: Ethik auf Lehramt. Erstmals kann man das als alleiniges Examensfach an zwei bayerischen Unis studieren. Denn in Würzburg und Eichstätt wird es ab dem kommenden Wintersemester ein grundständiges Studium für Ethik/Philosophie auf Lehramt an Gymnasien geben.

Ethik-Unterricht ohne Ethik-Lehrkräfte

Mathe, Deutsch oder Physik unterrichten, ohne das Fach studiert zu haben - das ist in Bayern selbstverständlich nicht möglich. Im Fach Ethik sieht das anders aus: Das darf fachfremd unterrichtet werden, also etwa von Religionslehrkräften. Denn ein vollwertiges Studium gibt es dafür im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern in Bayern bisher nicht. Bislang mussten Studierende Ethik als Zusatzfach zum ohne zeitintensiven Lehramtsexamen dazu wählen – ein enormer Aufwand, bemängelt Philosophie-Professor Jörn Müller von der Uni Würzburg: "Diejenigen, die ein Erweiterungsfach studieren, brauchen ja auch zwei Grundfächer - das ist vielen zu aufwändig."

Immer mehr Ethik-Unterricht an den bayerischen Schulen

Trotzdem: Schon jetzt studieren 300 der rund 900 Philosophie-Studierenden an der Uni Würzburg auf Lehramt. Dennoch reicht das hinten und vorne nicht, um den Bedarf an Ethik-Lehrkräften in Bayern zu decken. Denn mittlerweile besuchen ein Drittel der bayerischen Schülerinnen und Schüler den Ethik-Unterricht – Tendenz steigend. Nur noch 66 Prozent sitzen im evangelischen oder katholischen Religionsunterricht. So wird der Ethik-Unterricht in Bayern häufig von fachfremden Lehrkräften unterrichtet, die also nicht Philosophie studiert haben.