Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Pfleger wegen Totschlags an Seniorin vor Gericht

Pfleger wegen Totschlags an Seniorin vor Gericht

Mit einer brutalen Attacke soll ein Pfleger in Niederbayern eine Seniorin so schwer verletzt haben, dass sie einige Tage später starb. In Landshut beginnt nun der Prozess gegen den Mann. Der Vorwurf: Totschlag.