Seniorin nach Attacke gestorben - Pfleger in Untersuchungshaft

Die schwerverletzte 89-Jährige, die Anfang Dezember in ihrem Haus in Eching bei Landshut gefunden wurde, ist am Wochenende im Krankenhaus gestorben. Das meldet die Polizei.

Opfer obduziert

Die Frau wurde inzwischen beim Institut für Rechtsmedizin der Universität München obduziert. Das Ergebnis: die 89-Jährige starb durch "erhebliche Gewalteinwirkung unter anderem gegen ihren Kopf“, hieß es.

Tatverdächtiger in Haft

Als dringend tatverdächtig gilt ihr 33-jähriger Pfleger, der seit dem Sommer bei der Frau im Haus wohnte. Er war zunächst flüchtig. Am vergangenen Mittwoch stellte er sich bei der Bundespolizei in Regensburg den Behörden. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut wegen Totschlags und zum Tatmotiv dauern an.