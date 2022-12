Frau schwer verletzt aufgefunden – Pfleger unter Verdacht

In Eching bei Landshut ist am Freitagabend eine 89-jährige Frau von ihrem Sohn schwer verletzt in einem Zimmer ihres Einfamilienhauses im Ortsteil Kronwinkl aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Pfleger dringend tatverdächtig

Die Polizei fahndet nach dem 33-jährigen Pfleger der Frau. Er gilt laut Polizei als dringend tatverdächtig. Die 89-Jährige wies schwere Kopfverletzungen auf, als der Sohn sie fand. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Stand Mittwoch lag sie noch immer auf der Intensivstation. Die Kripo Landshut ermittelt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Landshut wegen des Verdachts eines mutmaßlich versuchten Tötungsdeliktes.

Tatverdächtiger ist flüchtig, Motiv noch völlig unklar

Die 89-Jährige hatte seit August 2022 den Pfleger, der bei ihr im Rahmen seiner Tätigkeit auch wohnte. Die Polizei sucht inzwischen auch mit einem Foto nach dem flüchtigen 33-Jährigen. Die Hintergründe der Tat sowie das Motiv sind bislang noch vollkommen unklar.