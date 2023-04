Pflegeeltern in Westmittelfranken dringend gesucht

Wenn Kinder aufgrund familiärer Notsituationen woanders untergebracht werden müssen oder das Kindswohl gefährdet ist, müssen Kinder und Jugendliche in Obhut genommen werden. Zuständig dafür ist das Jugendamt, ansässig beim Landratsamt. Im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim kennt man solche Fälle zur Genüge.

Situation verschärft sich

Da immer mehr Kinder und Jugendliche im Landkreis aus Familien genommen werden müssen, sucht das Landratsamt Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim dringend neue Pflegefamilien. Bisher konnte noch für jedes Kind eine Pflegestelle gefunden werden, "aber es kippt gerade". Laut dem Pflegekinderfachdienst des Landkreises sei besonders der Bedarf bei Teenagern aktuell "unglaublich hoch". Denn in Wohngruppen seien kaum noch freie Plätze übrig. Viele solcher Einrichtungen, so der Fachdienst, hätten zuletzt wegen Personalmangels Gruppen schließen müssen.

150 Kinder und Jugendliche leben in Pflegefamilien

Aktuell leben im Landkreis etwa 150 Kinder und Jugendliche dauerhaft bei Pflegefamilien. 15 weitere Kinder sind demnach gerade in der sogenannten Bereitschaftspflege untergebracht. Sie greift bei akuten Notsituationen – wenn es besonders schnell gehen muss. Potenzielle Pflegeeltern können sich laut Landratsamt beim zuständigen Jugendamt beim Pflegekinderfachdienst melden, um weitere Infos zu bekommen. Zu den wichtigsten Voraussetzungen zählen Freude am Miteinander, Durchhaltevermögen, Geduld und Offenheit gegenüber den Herkunftsfamilien.