Die Gülle muss raus: Von Güllelagunen und Gülleverschlauchung

Manche haben Güllelager angemietet

Axel Roth nutzt nun die Zeit der Nachtfröste: Er steht mitten in der Nacht auf, wenn der Boden hartgefroren ist, und fährt Gülle. Das ist dann erlaubt, wenn tagsüber die Böden auch wieder auftauen. Er muss jetzt vor Ostern so viel Gülle wie möglich ausbringen. Denn der Winterweizen wächst schon kräftig und kann jetzt den Dünger auch gut aufnehmen. Weil es heuer erst so spät losgeht, musste Roth schon im Dorf bei Landwirten, die ihre Tierhaltung aufgegeben haben, Güllelager anmieten. Mancherorts werden sogar Gruben ausgehoben und mit Folie ausgelegt, um sie als "Güllelagunen" zu nutzen.

"Viele Landwirte haben jetzt große Probleme", sagt Hermann Greif, Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbandes in Oberfranken. Er sieht jetzt vor Ostern und die nächsten Tage viele Tierhalter vor großen Herausforderungen. Alles muss jetzt schnell gehen. Aber wer sich jetzt verschätzt und mit seinem schweren Güllefass in einem Acker steckenbleibt, richtet viel Schaden an und verliert Zeit.

Lösung: Gülleverschlauchung?

Davor hat auch der Biobauer Dieter Jaeckel in Burghaslach im Steigerwald Angst. Auch sein Güllebecken ist voll, auch seine Pflanzen brauchen jetzt Dünger. Jaeckel setzt aber auf eine außergewöhnliche Lösung bei der Ausbringung seiner Gülle: Er bringt sie mit dem Schlauch aufs Feld. Das schont den Boden, denn er vermeidet es, mit schwerem Gerät auf den Acker zu fahren. So bleiben feinste Kapillarröhrchen, über die die Pflanzen mit Luft und Wasser versorgt werden, im Boden erhalten.