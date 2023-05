Pfarrkirchen: Bayerisches Zuchtrennen findet zum 129. Mal statt

Am Pfingstmontag und Dienstag, dem 29. und 30. Mai, findet das Pfingstmeeting auf der Trabrennbahn im niederbayerischen Pfarrkirchen im Rottal statt - die sogenannten Pfarrkirchner Nationalfeiertage. Auf der historischen Pferderennbahn werden an beiden Tagen jeweils 14 Rennen veranstaltet - so viele wie noch nie.

Teils hohe Preisgelder zu gewinnen

Rund hundert Trabrennpferde sind pro Tag auf der Bahn unterwegs. Zu den größten Rennen gehört der EURO-Cup der Amateurfahrer am Pfingstmontag mit einem Preisgeld von 10.000 Euro und das Zuchtpferderennen am Dienstag, bei dem 20.000 Euro verteilt werden. Besonders ist dieses Jahr die Wiedereinführung des traditionsreichen Dreijährigen-Rennens, das mit 7.000 Euro dotiert ist und zuletzt 2007 stattgefunden hatte. Im Jahr 2019 hat ein Mann mit einem Wetteinsatz von zehn Euro rund 58.000 Euro gewonnen, vergangenes Jahr lag der höchste Gewinn bei rund 2.500 Euro.

Uwe Enzinger, der Geschäftsführer des Pfarrkirchner Trabrennvereins, hofft auf einen Wettumsatz von 140.000 Euro pro Renntag. Denn dieses Jahr würden besonders viele hoffnungstragende Pferde und Trabrennfahrer an den Start gehen, betont Enzinger. Mit Michael Nimczyk geht auch einer der erfolgreichsten deutschen Trabrennfahrer an den Start, bis 2021 war er neunmal in Folge nationaler Champion.

Dopingtests und strenge Regeln für die Pferde

Für die Sicherheit der Pferde würden die strengen Regeln im Trabrennsport sorgen, berichtet Uwe Enzinger. Dopingproben würden in allen höher dotierten Rennen bei den ersten drei Plätzen durchgeführt, dazu soll es Stichproben in allen Rennen geben. Die Peitschen dürften maximal fünfmal und nicht kurz vor dem Ziel genutzt werden, auch die Ohrenstöpsel der Pferde dürften nicht im Endspurt herausgezogen werden.

Dazu hat es in den vergangenen Jahrzehnten in Pfarrkirchen laut Uwe Enzinger keine größeren Unfälle gegeben, freut sich der Geschäftsführer, der auf viele Zuschauer und gutes Wetter hofft. Dass das Zuchtrennen immer noch als ein Feiertag in Pfarrkirchen gilt, belegen auch die Öffnungszeiten der Ämter: Das Rathaus bleibt am Dienstag zu.