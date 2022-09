Pfandleihhäuser: Schnelles Geld in großer Not

"Ich würde ja sonst nirgends Geld herbekommen"

Das Leihhaus Käfer in der Nähe des Hauptbahnhofs gibt es seit über 20 Jahren. Hier beleihen Stephan Kraushaar und seine Kolleginnen vor allem Schmuck. Sie wirtschaften gewinnorientiert. Gleichzeitig helfen sie den Menschen kurzfristig über den Monat, manchmal auch bis zum nächsten Tag zu kommen. "Machen wir uns nichts vor. Hier steht keiner am Tresen, weil das Leben gerade problemlos läuft. Ich meine, hier kommt jemand her und möchte sich Geld leihen, weil auf dem Konto wahrscheinlich keines mehr ist. Über die Jahre weiß man, wo auch dem Kunden der Schuh zwickt", erzählt Kraushaar.

Auch in diesem Leihhaus verkehrt viel Stammkundschaft, so wie Cornelia Sämann. Die Goldkette ihrer Mutter hatte sie schon öfter hier als Pfand gelassen. Ob sie es diesmal schafft, das Geld aufzutreiben, um das Erbstück wieder auszulösen, ist aber mehr als ungewiss. "Ich bin schlichtweg verzweifelt. Ich weiß, dass es nie genug ist im Moment, weil alles hinten und vorne nicht mehr langt. Es langt nicht fürs Heizöl, es langt nicht für den Strom."

Gerade braucht Sämann vor allem Geld für eine Reparatur an ihrem Auto, auf das sie im Alltag angewiesen ist. "Ich würde sonst ja nirgends Geld herbekommen. Beim Leihhaus ist das im Grunde genommen eigentlich ein fairer Umgang, so wie auf einer Bank. Man bringt ja was hin, das einen Wert hat." Sämanns‘ Sohn ist seit einem Behandlungsfehler vor 18 Jahren schwerbehindert. Er braucht ständige Betreuung, entsprechend konnte Cornelia Sämann nicht mehr arbeiten.

Während der Dreharbeiten erfahren wir, dass das BR-Politikmagazin Kontrovers bereits 2009 über ihr Schicksal berichtet hat. Cornelia Sämann kämpft bis heute um Schadensersatz vor Gericht. In der Zwischenzeit ist Sämann verarmt. "Wir haben den Schaden damals ausrechnen lassen. Durch einen Versicherungsmathematiker mit Zins und allem. Und da sind so knapp über zwei Millionen rausgekommen. Das war 2014. Aber das ist ja jetzt alles weitergelaufen." Aktuell habe sie eigentlich nichts mehr, was sie im Leihhaus noch abgeben könnte, erzählt sie. Mittel- und langfristig wird diese Art der Geldbeschaffung für sie wohl ein Auslaufmodell sein.