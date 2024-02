Mann soll Ehefrau auf Feldweg schwer verletzt haben

Eine 29 Jahre alte Frau ist Montagabend auf einem Feldweg nahe Pelchenhofen, einem Ortsteil von Neumarkt in der Oberpfalz, schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam sie in ein Krankenhaus und schwebt in Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei in Amberg nahm Ermittlungen auf, dabei soll geklärt werden, wie es zu ihren Verletzungen gekommen ist.

Haftbefehl gegen Ehemann erlassen

Als tatverdächtig gilt der zwei Jahre ältere Ehemann, er wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Mittlerweile erließ ein Ermittlungsrichter auch Haftbefehl. Der 31-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Polizei sucht Zeugen

Wie kam es zu den schweren Verletzungen der 29-Jährigen? Die Polizei hält sich offenbar aus Ermittlungsgründen zurück. Soviel ist bis jetzt bekannt: Gegen 19.45 Uhr waren gestern Einsatzkräfte zu einem Feldweg nahe dem Neumarkter Ortsteil Pelchenhofen gerufen worden. Dort trafen sie auf die schwerverletzte Frau und ihren Ehemann sowie das Auto der beiden. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Verlauf des Montagabends im Bereich Pelchenhofen Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.