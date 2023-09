Frau in Aschaffenburg erstochen: Haftbefehl gegen Ehemann

Er soll seine eigene Frau in Aschaffenburg erstochen und sich dann selbst aus dem zweiten Stock gestürzt haben. Jetzt hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 64-jährigen Mann erlassen. "Wegen des dringenden Tatverdachts eines Tötungsdelikts", so die Polizei.

Bei seinem Sturz zog sich der Mann schwere innere Verletzungen zu. Deshalb ist er aktuell noch im Krankenhaus und nicht in Untersuchungshaft.

Mann verletzt aufgefunden, Frau tot in der Wohnung

Ein Zeuge hatte den schwer verletzten Ehemann auf einer Terrasse im Erdgeschoss gefunden und den Notruf verständigt. Er kam in ein Krankenhaus. In der Wohnung im zweiten Stock fand die Polizei dann die ebenfalls 64-jährige Aschaffenburgerin – leblos. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Ermittlungen: Frau wurde erstochen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Mann auf seine Frau eingestochen haben. Die Rede ist von "tödlichen Stichverletzungen am Oberkörper". Er soll sie so schwer verletzt haben, dass sie gestorben ist.

Schon am Mittwoch gab es keine Hinweise darauf, dass andere Person an der Tat beteiligt waren. Die Tatwaffe fand die Polizei noch in der Wohnung. Sie wurde sichergestellt.

Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt zu Tötungsdelikt

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt weiter zu den Hintergründen und will herausfinden, was genau passiert ist. Die Ermittlungen laufen laut Polizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.