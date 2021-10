Passanten hindern Räuber an Flucht aus Geschäft

Gestern am Spätnachmittag versuchte ein Mann ein Juweliergeschäft in der Münchner Innenstadt zu überfallen. Der Mann betrat das Geschäft und besprühte den Geschäftsinhaber mit Pfefferspray. Daraufhin setzte sich der 51-Jährige Ladeninhaber gegen den Täter so massiv zur Wehr, dass dieser aus dem Geschäft flüchten wollte.

Drei junge Männer verhindern Flucht aus Juweliergeschäft

Die Flucht verhinderten allerdings drei junge Männer aus den Landkreisen Freising, Starnberg und Ebersberg, die beim Vorbeigehen den Kampf im Juweliergeschäft gesehen hatten. Sie hielten gemeinsam die Eingangstüre zu und verhinderten die Flucht des mutmaßlichen Räubers. Die Polizei nahm den 35-jährigen Erdinger kurz darauf fest.