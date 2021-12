Artikel mit Bildergalerie

Organisierte Schleusungen in Niederbayern nehmen wieder zu

Mehr als 200 Haftbefehle haben Ermittler in Niederbayern in den vergangenen zwei Jahren gegen mutmaßliche Schleuser an der Grenze erwirkt. Und die Tendenz ist weiter steigend. 2021 ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr um etwa zehn Prozent gestiegen.