Oktoberfest-FAQ: Was man zur Wiesn wissen muss

"Ozapft is" heißt es heute um Punkt 12 Uhr auf der Münchner Theresienwiese. Das Oktoberfest dauert bis 3. Oktober und damit diesmal 18 Tage. Vor dem Wiesn-Besuch stellen sich etliche praktische Fragen - nicht nur zu Maske oder Bierpreisen. Unser FAQ gibt die Antworten.

Wo sind die Eingänge zur Wiesn?

Der Haupteingang befindet sich auf der nördlichen Seite der Theresienwiese. Aber auch auf den anderen Seiten des Geländes gibt es Eingänge zum Oktoberfest. Für die Anfahrt empfehlen sich öffentliche Verkehrsmittel. Mit der S-Bahn steigt man am besten an der Hackerbrücke aus. Bei der U-Bahn sind die Stationen Goetheplatz, Poccistraße oder Schwanthalerhöhe günstig gelegen.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Am ersten Wiesn-Tag öffnen die Zelte um 9 Uhr (Oide Wiesn: 10 Uhr), ab 12 Uhr gibt es auch Bier. Ansonsten gilt: Samstags, sonntags und am 3. Oktober sind die Zelte von 9 bis 23.30 Uhr geöffnet, montags bis freitags von 10 bis 23.30 Uhr. Die Fahrgeschäfte legen am ersten Tag um 12 Uhr los und sind dann bis Mitternacht in Betrieb. Ansonsten laufen sie an den Wochenenden und am 3. Oktober ab 9 Uhr, an den anderen Tagen ab 10 Uhr und bis mindestens 23 Uhr.

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Das Oktoberfest dauert so lange wie noch nie, weil der 3. Oktober als Feiertag auf einen Dienstag fällt und samt dem Brückentag davor noch "mitgenommen" wird.

Was darf ich auf das Gelände mitnehmen?

Erlaubt sind Taschen und Rucksäcke mit einem Volumen von maximal drei Litern bzw. mit einer Größe von höchstens 20 x 15 x 10 Zentimetern. Geld, Handy und Hausschlüssel sollten dort leicht Platz haben. Regenschirme und Gehhilfen sind ebenfalls zugelassen, Messer und Glasflaschen aber nicht. Bei Sprühdosen liegt es letztlich im Ermessen der Security-Mitarbeitenden, ob sie in den Taschen bleiben dürfen – da kann es schon passieren, dass das Haarspray nicht mit darf. Was draußen bleiben muss, kann in der Gepäckaufbewahrung an den Eingängen deponiert werden.

Kinderwagen sind an den meisten Tagen bis 18 Uhr auf dem Festgelände erlaubt. Das gilt nicht an den Samstagen und am 3. Oktober. Übrigens: Ab 20 Uhr dürfen Kinder unter sechs Jahren – mit oder ohne Kinderwagen – nicht mehr in die Bierzelte.

Wie läuft das Anzapfen ab?

"Ozapft" wird traditionell um Punkt 12 Uhr im Schottenhamel-Zelt, und diese Aufgabe übernimmt auch immer der Oberbürgermeister. Der amtierende Rathauschef Dieter Reiter (SPD) hat das bisher immer sehr souverän gelöst: Zwei beziehungsweise drei Schläge wie im vergangenen Jahr reichen ihm, um das Bier zum Laufen zu bringen, was er normalerweise mit den Worten "Auf eine friedliche Wiesn!" kommentiert. Die erste Maß bekommt Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Das Anzapfen wird vom BR Fernsehen live übertragen.

Welche Zelte gibt es sonst noch?

Auf dem Oktoberfest gibt es fast 40 Zelte unterschiedlicher Größe mit mehr als 120.000 Sitzplätzen. Die größeren sind das Armbrustschützen-Festzelt, die Augustiner Festhalle, die Bräurosl, das Festzelt Tradition, die Fischer-Vroni, das Hacker Festzelt, das Herzkasperl Festzelt, das Hofbräu Festzelt, die Käfer Wiesn-Schenke, Kufflers Weinzelt, das Löwenbräu Festzelt, das Marstall Festzelt, die Ochsenbraterei, das Paulaner Festzelt, die Schottenhamel Festhalle, das Schützen Festzelt und das Volkssängerzelt Schützenlisl.

Wie viel kostet die Maß Bier?

Für den Liter Festbier muss man heuer bis zu 14,90 Euro zahlen. Gute Bedienungskräfte können übrigens bis zu 18 Maß auf einmal tragen. Der Durst ist schließlich groß: Vergangenes Jahr wurden – bei etwas niedrigeren Besucherzahlen – 5,6 Millionen Liter Bier ausgeschenkt. Im letzten Jahr vor Corona, 2019, wurden sogar 7,3 Millionen Liter Bier getrunken – und unter anderem auch 435.000 Hendl sowie 124 Ochsen verspeist.

Wo bekomme ich einen Bierkrug für daheim?

Auf gar keinen Fall einfach im Festzelt mitnehmen – das ist Diebstahl. Wer ein Souvenir möchte, kann aber beim Oktoberfest einen der offiziellen Wiesnkrüge kaufen, auf dem dasselbe Motiv wie auf den Plakaten zu sehen ist. In diesem Jahr zeigt es einen gelben Maßkrug, eine grüne Breze, ein blaues Riesenrad und ein rotes Herz. Unter den vier abstrakt gehaltenen, leicht übereinanderlappenden Elementen steht der Schriftzug "Oktoberfest München".

Wo finde ich die kostenlosen Trinkwasser-Stellen?

Neu ist heuer, dass es außerhalb der Zelte kostenloses Trinkwasser gibt. Die vier Zapfstellen befinden sich hinter vier östlichen Bierzelten – Ochsenbraterei, Augustiner, Bräurosl und Löwenbräu – an den Außenwänden der WC-Anlagen. Denn dort gibt es ohnehin Wasseranschlüsse, die nun auch für die Trinkwasserstellen genutzt werden. Behälter muss man selbst mitbringen.

Wie kann ich einen Tisch in einem Festzelt reservieren?

Die Abendtermine für Tischreservierungen sind laut Wirtesprecher Peter Inselkammer "weitestgehend ausgebucht". Er rät deshalb, auf den Webseiten der Zelte nach kurzfristigen Angeboten zu schauen und die neue Online-Plattform der Stadt zu nutzen. Dort kann man Reservierungen, die wider Erwarten nicht genutzt werden können, tauschen oder verkaufen. Ein Viertel der Plätze in den großen Zelten kann übrigens ohnehin nicht reserviert werden, sodass auch dort Chancen auf einen Tisch bestehen. Dafür muss man freilich rechtzeitig kommen.

Wie viele Fahrgeschäfte gibt es?

Rund 160 Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschäfte stehen bereit. Manche gibt es wirklich nur beim Oktoberfest – zum Beispiel die "Krinoline", die heuer ihr 99. Jubiläum hat, und das "Varieté Schichtl", in dem die 15.000-te "Köpfung" ansteht. Auch das "Teufelsrad" ist im wahrsten Sinne einmalig auf dem Oktoberfest. Ermäßigte Fahr- und Eintrittspreise gelten an den Familientagen – das sind die beiden Dienstage.

Was ist bei der Kleidung zu beachten?

Angeblich sagt die Dirndl-Schleife einiges über die jeweilige Frau aus: Ist die Schleife von der Frau aus gesehen vorne rechts gebunden, bedeutet das, dass die Frau in einer Beziehung ist. Wird die Schleife vorne links gebunden, signalisiert das: "Ich bin Single." Ob das freilich allen auch so bekannt und bewusst ist, steht auf einem anderen Papier. Einen Trachtenzwang gibt es auf der Wiesn übrigens nicht.

Wohin wende ich mich, wenn ich Hilfe brauche?

Hinter dem Schottenhamel-Zelt befindet sich das Servicezentrum. Dort haben zum Beispiel die Polizei und die Sanitätsstation ihre Räume, es gibt ein Fundbüro, einen Raum zum Stillen und Wickeln sowie einen "Safe Space".

Um medizinische Notfälle kümmern sich mehr als 450 Sanitäter und 55 Ärzte. Die Sanitätsstation der Aicher Ambulanz Union wird auch nachts betrieben. Gerade bei Kopfverletzungen kann vor Ort auch eine Computertomographie gemacht werden, damit weniger Verletzte in den Notaufnahmen der Krankenhäuser landen.

Zum "Safe Space" gelangt man über den Eingang "Erste Hilfe". Die geschützten Räume sind für alle gedacht, die zum Beispiel sexuelle Gewalt erlebt haben oder Opfer von Handtaschenraub wurden. Geöffnet ist er täglich von 18 bis 1 Uhr, freitags und samstags schon ab 15 Uhr.

Im Fundbüro werden jedes Jahr um die 4.000 Gegenstände abgegeben. Abgeholt wird übrigens nur etwa ein Fünftel.

Was machen Anwohner gegen Hinterlassenschaften der Besucher?

Die Stadt München bietet allen Anwohnern der Festwiese einen speziellen Reinigungsservice an. Dafür steht ein mobiles Reinigungsteam mit Fahrzeug und Hochdruckreiniger bereit, um private Wege bis zur Haustür und Einfahrten bis zum Garagentor sauberzumachen.

... und wenn es mir auf dem Oktoberfest einfach zu voll ist?

Dann gibt es auch in diesem Jahr die "WirtshausWiesn". Die Aktion war 2020 eigentlich als eine Art "Trostpflaster" in Pandemie-Zeiten ins Leben gerufen worden. Nun wird sie aber beibehalten. "Ganz München ist Wiesn" lautet das Motto. Rund 40 Gasthäuser und Lokale machen mit – nicht mehr nur in der Altstadt, sondern auch darüber hinaus. Überall ist entsprechend dekoriert. Es gibt Wirtshausmusik, Hendl und Haxn, Ochs am Spieß und Steckerlfisch und Lebkuchenherzl. Das Personal trägt Tracht und die Kundschaft idealerweise auch. Die Maß Wiesnbier kostet bei der "WirtshausWiesn" im Schnitt zwischen elf und zwölf Euro – und liegt damit deutlich unter dem Wiesn-Durchschnitt.