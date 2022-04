Ohne Krankenversicherung zum Arzt – Sprechstunde in Augsburg

Immer mittwochs können Patienten ohne Krankenversicherung in die vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) organisierte offene Sprechstunde kommen. Zwischen 9 und 11 Uhr steht am Märzenbad 9 in Augsburg ein Arzt zur Verfügung. Dr. Reinhard Eder ist Internist im Ruhestand und übernimmt die Sprechstunde ehrenamtlich.

In Not geratenen Menschen helfen

Man wolle in Not geratenen Menschen helfen, die aus den sozialen Sicherungssystemen herausgefallen sind, teilte der Kreisverband Augsburg-Stadt des BRK mit. Menschen, die nicht bei einer Krankenkasse versichert sind, würden mit der ständigen Angst vor einer Erkrankung leben. Und aus Scham würden viele einen Arztbesuch auch bei Krankheitssymptomen scheuen.

Beratung auch zum Thema Krankenversicherung

Neben der medizinischen Grundversorgung soll in den Praxisräumen auch die soziale Beratung im Mittelpunkt stehen. Denn oft gebe es Möglichkeiten für eine Krankenversicherung, die den Menschen in ihrer Verzweiflung nicht klar seien, heißt es vom BRK.

Rotes Kreuz sucht Ärzte für Ehrenamt in Augsburg

Das Bayerische Rote Kreuz geht davon aus, dass in Augsburg rund 300 Menschen ohne Krankenversicherungsschutz leben. Zur Unterstützung der offenen Sprechstunde sucht das BRK unter anderem noch nach Gynäkologen, Zahnärzten und Apothekern sowie nach einem Labor.