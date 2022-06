Ohne Koffer in den Urlaub: Gepäck-Chaos am Airport Nürnberg

Am Nürnberger Airport stapeln sich gerade die Koffer, die in der Türkei oder auf Mallorca schon sehnlichst erwartet werden. Ein Großteil der 1.700 Gepäckstücke, die in Nürnberg geblieben sind, sollen inzwischen auf dem Weg zu den Urlaubern sein.

Störung der Sortieranlage war Grund für Koffer-Chaos

Der Transport klappe nur nach und nach, denn die Flugzeuge in die Regionen seien natürlich voll, sagte Airport-Sprecher Christian Albrecht zu BR24: "In den Fliegern sind natürlich auch weniger Kapazitäten verfügbar und so wird das Gepäck Stück für Stück in allen möglichen freien Lücken mit transportiert." Grund für das Koffer-Chaos ist laut Airport der Ansturm auf den Flughafen in den Pfingstferien. Dazu kam vor vier Tagen noch eine Störung der Gepäcksortieranlage, der Check-In aber lief weiter.

Flugzeuge starteten ohne Gepäck

Am Flughafen sei man davon ausgegangen, dass das Problem schnell behoben werden könne, was aber nicht der Fall war, da sich das Gepäck bereits entsprechend aufgestaut habe. "Und irgendwann gibt es die Entscheidung und dann startet das Flugzeug leider auch ohne Gepäck", erklärt Airport-Sprecher Albrecht. Der Flughafen bittet deswegen darum, "die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen."

Am Dienstagabend sollen laut Flughafen-Angaben dann die fehlenden Gepäckstücke nach Izmir, Bodrum und Palma de Mallorca geflogen worden sein. Der Airport Nürnberg hat einen Ticker für die fehlenden Koffer eingerichtet. Demnach sei "ein Großteil des fehlenden Reisegepäcks inzwischen auf den Weg gebracht werden" oder ist bereits am jeweiligen Urlaubsort eingetroffen.

Urlauber sollen sich bei "Lost&Found" am Zielflughafen melden

Dem Flughafen ist es aber "nicht möglich, den aktuellen Lieferstatus des Gepäckstücks nachzuvollziehen". Urlauber, deren Gepäck sich nicht im Flugzeug befand sollen sich deswegen am "Lost & Found-Service" am Zielflughafen oder bei Pauschalreisen an die örtliche Vertretung des Reiseveranstalters wenden, rät der Airport Nürnberg. Für Fragen zur Kompensation sollen sich Urlauber an die Fluggesellschaft oder den zuständigen Reiseveranstalter wenden. Wer ein individuelles Anliegen mit dem Flughafen klären möchte, soll sich ans Beschwerdemanagement unter relations@airport-nuernberg.de wenden.

Manche Urlauber haben sich auf Gepäck-Chaos vorbereitet

Manche Urlauber haben von der Gepäck-Panne mitbekommen und sich entsprechend vorbereitet. "Wir haben tatsächlich ein Notfall Package im Handgepäck, das wir so den ersten Tag überleben können, falls wir das gleich Chaos erleben", sagte etwa Urlauberin Anna Kießling zu BR24. Für die Reisende Johanna Kamm ist "auf jeden Fall eine Zahnbürste sehr wichtig, Unterwäsche zum wechseln und ein Bikini, damit ich den Pool gehen kann." Doch das Chaos mit dem Gepäck ist nicht die einzige Sorge des Airports, denn in den Sommerferien kann es zu weiteren Problemen kommen, denn die gesamte Flugbranche leidet unter akutem Personalmangel.

Urlauber sollen 2,5 Stunden vor Abflug am Airport sein

Aufgrund des starken Reiseaufkommens in den Pfingstferien werden Reisende gebeten, mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug zum Flughafen zu kommen. Sowohl am Check-in als auch an der Sicherheitskontrolle ist mit Wartezeiten zu rechnen, teilt der Airport mit.