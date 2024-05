Özdemirs Tierhaltungskennzeichnung: Länder auf der Bremse

Die bayerische Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) hat im Vorfeld der Sonder-Agrarministerkonferenz am Mittwochnachmittag die Fristen zum geltenden Tierhaltungskennzeichnungsgesetz kritisiert. Sie fordert, "die vorgegebenen Termine mindestens um ein Jahr zu verschieben".

Das bereits seit August 2023 geltende Gesetz schreibt vor, dass Schweinemastbetriebe bis 1. August 2024 die Haltungsform der jeweils zuständigen Landesbehörde mitteilen müssen. Die Betriebe sollen dann innerhalb von zwei Monaten eine individuelle Kennziffer entsprechend ihrer jeweiligen Haltungsform erhalten.

Die Haltungskennzeichnung umfasst fünf Haltungsformen: "Stall", "Stall+Platz", "Frischluftstall", "Auslauf/Weide" und "Bio". Das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz regelt zunächst die Mast bei Schweinen und soll zügig auf andere Tierarten und weitere Bereiche in der Verwertungskette - etwa in der Gastronomie und Verarbeitungsprodukte - ausgeweitet werden. Durch die Kennzeichnung, die auf Frischfleischverpackungen druckt wird, sollen Verbraucherinnen und Verbraucher auf einen Blick erkennen, wie ein Tier in Deutschland gehalten wurde.

Neun Agrarminister schreiben Brief an Özdemir

Mit ihrer Forderung nach einer Verschiebung der Frist schließt sich Kaniber acht weiteren Agrarministerinnen und Agrarministern an, die gemeinsam einen Brief an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) verfasst haben. Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen fordern eine "umfassende Überarbeitung" des Gesetzes. Am besten wäre gar eine vollständige Aufhebung, heißt es im Brief der Landwirtschaftsminister, von denen die meisten der CDU angehören.

Kaniber bezeichnete das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz in ihrer Mitteilung vom vergangenen Donnerstag als "Schnellschuss der Ampel". Dabei ist das Gesetz bereits seit August 2023 in Kraft, war lange angekündigt. Selbst die beiden vorherigen Bundesagrarminister Julia Glöckner (CDU) und Christian Schmidt (CSU) hatten Vorschläge für ein staatliches Tierwohllabel gemacht.

Lebensmitteleinzelhandel macht es auf freiwilliger Basis vor

Während diese beiden Bundesminister kein staatliches Tierwohllabel einführten, hatte der Lebensmitteleinzelhandel eine eigene Tierhaltungskennzeichnung 2019 entwickelt. Dieses bunte Haltungsformlabel in den Farben rot, blau, orange und grün ist derzeit noch vierstufig, soll aber - genauso wie das staatliche Siegel - fünfstufig werden. Es ist auf Milchverpackungen gedruckt und auf Frischfleischverpackungen von Schweinen, Hähnchen, Puten, Jungrindern, Milchkühen, Pekingenten und Kaninchen. Dieses bunte Siegel ist allerdings eine freiwillige Angabe. Mit seinem Gesetz hatte Özdemir die Tierhaltungskennzeichnung im August letzten Jahres nun auch gesetzlich verankert.