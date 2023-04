Staatliches Tierhaltungslabel: Viel Kritik und ein wenig Lob

Der Agrarausschuss des Bundestags hat den Weg für ein staatliches Tierhaltungslabel geebnet. Die Abgeordneten der Ampelkoalition stimmten am Mittwoch für den Gesetzentwurf von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Nach jahrelangen Diskussionen soll es nun ein verbindliches Siegel für unverarbeitetes Schweinefleisch geben, damit Verbraucherinnen und Verbraucher beim Einkaufen gleich erkennen können, wie die Tiere gehalten wurden. Über das "Tierhaltungskennzeichnungsgesetz" wird nun im Bundestag beraten.

Für Grünen-Politikerin Renate Künast war das ein besonderer Tag. Das Gesetz schaffe Transparenz für tierische Erzeugnisse, erklärt sie in einem Statement auf Social Media. Jahrzehntelang habe man darüber diskutiert, die letzten beiden Minister seien nicht weitergekommen. Jetzt gehe es los.

Scharfe Kritik aus der CDU/CSU-Fraktion

So begeistert zeigen sich die wenigsten. Die CDU/CSU-Fraktion, deren Minister Christian Schmidt (CSU) und Julia Klöckner (CDU) jahrelang selbst ein staatliches Label geplant hatten, wies im Ausschuss darauf hin, dass es mit der Initiative Tierwohl (ITW) bereits seit vielen Jahren ein freiwilliges Label der Fleisch-Branche gebe. Ein Umdenken beim Fleischkauf habe das Siegel aber nicht bewirkt.

In einer offiziellen Mitteilung kritisierten CDU und CSU außerdem, dass Cem Özdemir die Verbraucher täusche. Beim Kauf von frischem Schweinefleisch würden die Kunden beispielsweise nicht erfahren, ob das Ferkel im Ausland betäubungslos kastriert worden sei, so Steffen Bilger, der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Kein Label für verarbeitetes Fleisch

Laut Gesetzesentwurf soll Schweinefleisch im Handel bald in fünf verschiedene Haltungsstufen unterteilt werden: "Stall", "Stall+Platz", "Frischluftstall", "Auslauf/Weide" und "Bio". Steffen Bilger kritisiert, dass es für die Haltungsstufe 2 "Stall+Platz" nun ausreicht, wenn die Tiere 12,5 Prozent mehr Platz haben als gesetzlich vorgeschrieben. Vor vier Jahren habe Grünen-Politikerin Renate Künast noch kritisiert, 20 Prozent mehr Platz sei zu wenig. Der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann, stört sich außerdem daran, dass verarbeitetes Schweinefleisch in Fertigprodukten, in der Gastronomie oder Kantinen nicht mit einbezogen wurde.